Kadaster ziet groei verkochte woningen stagneren

Vergeleken met maart 2017 daalde het aantal verkochte woningen echter met 22,9 procent. Toen registreerde het Kadaster nog 21.648 verkochte woningen.

De stijging ten opzichte van april 2016 was zichtbaar in het merendeel van de provincies. In Flevoland registreerde het Kadaster de grootste toename met 22,5 procent meer verkochte woningen. In Utrecht geldt de grootste daling met 13,8 procent.

Vergeleken met maart 2017 daalde het aantal verkochte woningen in alle provincies. In Friesland is die daling met 16,9 procent het kleinst en in Groningen het grootst met 27,8 procent.

Ten opzichte van maart steeg de verkoop van bijna alle woningtypen. De grootste stijging is te zien bij vrijstaande woningen met 9,2 procent. Alleen bij appartementen registreert hat Kadaster een daling van 2,8 procent.

Ten opzichte van april 2016 nam het aantal geregistreerde hypotheken in april 2017 toe met 1,8 procent tot 24.268. Vergeleken met maart 2017 is er sprake van een daling van 22,9 procent.