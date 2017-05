'Brexit-banken laten Nederland links liggen vanwege bonusplafond'

Het strenge bonusplafond dat geldt in Nederland zorgt er voor dat banken liever naar Frankfurt of Parijs verhuizen, meldt het Financieele Dagblad (FD) maandag. De krant sprak meerdere partijen die zich bezighouden met een mogelijke overstap van banken uit Londen.

De banken vrezen voor hoge, vaste salarissen om mensen binnenboord te houden en hebben er geen trek in om voor 'graaier' te worden aangemerkt.

Bankiers mogen in Nederland niet meer dan 20 procent van het vaste jaarsalaris als variabele beloning ontvangen. Daarmee kent ons land de strengste bonusregels van Europa. EU-regels staan banken toe maximaal 100 procent van het vaste salaris als bonus uit te keren.

"Nederland heeft de bonuscap strenger gemaakt dan de rest van Europa. Als dit een reden is om niet voor Nederland te kiezen, dan moeten we dat accepteren", zegt Kajsa Ollongren, wethouder van Economische Zaken in Amsterdam in het FD. Ollongren waarschuwde al eerder voor deze gevolgen van de bonuswetgeving.

Uitzondering

Vorig jaar hintten premier Mark Rutte en minister van Financien Jeroen Dijsselbloem op uitzonderingen op deze regel in een poging bedrijven over te halen zich in Nederland te vestigen.

Zo geldt voor werknemers die niet onder een cao vallen een bonus tot maximaal 100 procent. Dat mag alleen als de totale groep van niet-cao-gebonden werknemers gemiddeld nog steeds op een bonus van maximaal 20 procent van het vaste salaris uitkomt.

Ook mag een bedrijf een bonus oprekken tot 100 procent van het jaarsalaris wanneer het Europese hoofdkantoor in Nederland zetelt en 75 procent van de werknemers buiten Nederland, maar binnen de EU werkzaam zijn.

Deze uitzonderingsregels mogen vooralsnog niet baten. "De uitzondering is te expliciet om er gebruik van te kunnen maken", zegt Constant van Tuyll van Van Doorne advocaten in het FD.

Vertrek

Sinds de Britten vorig jaar juni hebben gekozen de Europese Unie te verlaten, strijden verschillende Europese steden om de werkgelegenheid van financiële instellingen die Londen willen verlaten, maar toch in de EU willen blijven.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs maakte onlangs bekend dat werknemers vanwege de Brexit worden overgeplaatst van Londen naar onder andere Madrid, Milaan en Parijs. De bank overweegt van Frankfurt de Europese basis te maken.

De Britse bank HSBC is van plan om duizend medewerkers in de komende twee jaar van Londen naar Parijs te verhuizen. De Britse verzekeringsmarkt Lloyd's of London opent een kantoor in Brussel.

Ollongren benadrukt dat Amsterdam nog steeds aantrekkelijk is voor andere bedrijven zoals startups. Ook wijst ze bedrijven erop dat zij in Nederland gebruik kunnen maken van het uitgebreide digitale netwerk, de snelle verbinding met Europa en het woongenot in Amsterdam.