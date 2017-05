Overheid bespaart miljarden met verlichten regeldruk

Daarmee is het kabinetsstreven van 2,5 miljard euro nagenoeg gehaald, staat in de eindrapportage Goed geregeld dat door demissionair ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ook valt te lezen dat bedrijven zijn tevreden over de samenwerking met de overheid.

Onder andere in de branches chemie, de zorg, gastvrijheid en banken is gezocht naar oplossingen om de regeldruk voor bedrijven te verminderen.

Zo kunnen ondernemers bij het in 2015 geopende Chemieloket terecht als zij vinden dat regels de innovatie in die tak in de weg zitten.

Ook het sinds dit jaar toesturen van elektronische facturen door de overheid moet het de ondernemers makkelijker maken.

Toekomst

Om bedrijven en overheid ook in de toekomst efficiënt samen te laten werken, wordt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) opgetuigd dat tot 2021 regelmatig regeldruktoetsen zal uitvoeren.

"Er zijn goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet", zegt Kamp. "Om onnodige regeldruk te voorkomen, moeten we blijven werken aan transparante regelgeving en moeten we ondernemers, burgers en professionals daarbij centraal blijven stellen", aldus de bewindsman.