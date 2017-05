Consumenten klagen minder over financiële diensten bij Kifid

Dat bleek vrijdag uit het jaarverslag. Volgens het Kifid is de daling voornamelijk toe te schrijven aan een nieuwe werkwijze, waarin de rol van de Ombudsman is geïntegreerd in de procedure van de Geschillencommissie.

Net zoals voorgaande jaren leverden schadeverzekeringen met een aandeel van 36 procent de meeste klachten op. Daarna volgen klachten over hypotheken met 27 procent.

Klachten over bankproducten en levensverzekeringen zijn goed voor een aandeel van respectievelijk 17 en 15 procent.

Bemiddeling

Vorig jaar behandelde het Kifid 3.328 klachten van consumenten die een geschil hebben met de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener.

In bijna dertienhonderd klachtzaken wist het Kifid door bemiddeling een schikking te realiseren. De organisatie denkt de trend naar meer schikken door bemiddelen dit jaar voort te zetten.

Niet behandelbaar

Ruim 2.500 klachten bleken niet behandelbaar. Dat kwam vooral omdat consumenten te vroeg naar het Kifid gingen met de klacht, zonder eerst de klachtenprocedure van de betrokken financieel dienstverlener te doorlopen.

Overigens kreeg het Kifid in 2016 voor het eerst te maken met de opkomst van fintech, technologische innovatie in de financiële sector. Zo zijn de eerste klachten over 'automatisch beleggen' en over 'robo-advies' voorgelegd aan de Geschillencommissie.