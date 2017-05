Center Parcs gaat parken bouwen in Peking en Shanghai

Topman Mark Haak Wegmann zegt woensdag in gesprek met De Telegraaf dat het bedrijf, dat onderdeel is van de Franse groep Pierre & Vacances-Center Parcs, een miljard euro heeft gereserveerd voor uitbreiding en verbouwing.

Dat geld gaat ook deels naar nieuwe parken in Europa, onder meer bij Disneyland Parijs en in Zuid-Duitsland en in België.

Volgens Haak Wegmann is er in China behoefte aan een plek om "gezellig samen een paar dagen eruit zijn". Zijn bedrijf zou samenwerken met een Chinese investeringsmaatschappij die ook aandelen bezit in de Franse moedermaatschappij.

Center Parcs viert deze maand zijn vijftigjarige jubileum en moet in 2019 vijfentwintig parken in Europa onder zijn hoede hebben.