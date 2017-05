Air France-KLM ziet prijzen vliegtickets weer stijgen

Dat liet de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep woensdag weten bij de publicatie van de vervoersstatistieken over die maand.

Vooral bij prijsvechter Transavia lieten de ticketprijzen een ,,duidelijke'' stijging zien. Dat is wel hoofdzakelijk te danken aan het feit dat Pasen dit jaar in april viel en vorig jaar in maart. In vakanties zijn vliegtickets duurder dan in andere periodes.

De afgelopen jaren stonden de ticketprijzen in de Europese luchtvaart door felle concurrentie zwaar onder druk. De relatief lage brandstofprijzen waren voor veel luchtvaartmaatschappijen aanleiding hun vluchtaanbod flink uit te breiden.

Sinds het begin van dit jaar zag Air France-KLM de prijsdaling al afzwakken, maar het bedrijf sprak nog niet eerder van een prijsherstel.

Reizigers

Air France-KLM, inclusief Transavia, vervoerde in april 8,4 miljoen reizigers, 8,5 procent meer dan een jaar eerder. Zij legden samen 8,2 procent meer kilometers af.

Gemiddeld was 87,7 procent van de stoelen aan boord gevuld, een verbetering van 2,2 procentpunt. De bezettingsgraad bij KLM steeg tot een recordhoogte van 89,5 procent, een fractie beter dan Transavia.

De prijsvechter nam wel opnieuw het leeuwendeel van de groei voor zijn rekening. Daar stapte ruim een kwart meer passagiers in dan in april vorig jaar. KLM verwelkomde ruim 10 procent meer reizigers.

Voor Air France bleef de toename beperkt tot zo'n 3 procent. Het vrachtvervoer vertoonde vorige maand een lichte daling (0,8 procent).