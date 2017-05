Hof Amsterdam verklaart faillissement Yukos onrechtmatig

Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

De Russische overheid verklaarde Yukos in 2006 failliet vanwege vermeende grootschalige belastingontduiking. Vervolgens werd het merendeel van de bezittingen verkocht aan staatsolieconcern Rosneft.

Ook het Nederlandse dochteronderdeel Yukos Finance werd verkocht aan een Russisch bedrijf, maar daartegen werd bij de rechtbank in Amsterdam door de aandeelhouders een procedure aangespannen.

Uitgelokt

Het gerechtshof in Amsterdam stelde nu dat het faillissement van Yukos bewust werd uitgelokt door de Russische overheid door torenhoge en onwettige belastingaanslagen op te leggen en dat de curator van Yukos niet bevoegd was om onderdelen van het bedrijf te verkopen. Volgens het hof was dit strijdig met de Nederlandse openbare orde.

Onder Yukos Finance vallen de buitenlandse bezittingen van Yukos die honderden miljoenen waard zijn. De rechtbank in Amsterdam stak in 2007 al een stokje voor de verkoop van Yukos Finance omdat die niet rechtsgeldig was. Daartegen werd door de nieuwe eigenaar van Yukos Finance beroep aangetekend, maar dat is nu dus verworpen.

Hoger beroep

Volgens de Yukos-stichting, die is opgezet om de buitenlandse bezittingen van Yukos te beschermen, wordt met dit vonnis ''voor eens en altijd'' een punt gezet achter de langslepende zaak. Vanuit Rusland kan nog hoger beroep worden aangetekend maar de stichting is er van overtuigd dat dit vonnis blijft staan.

Voormalig Yukos-topman en oprichter Michail Chodorkovski werd, na een veroordeling voor fraude en belastingontduiking, van 2005 tot eind 2013 opgesloten in een Siberisch strafkamp. Critici meenden dat zijn veroordeling een straf was voor zijn politieke ambities en zijn kritiek op president Vladimir Poetin en het Kremlin.