Schiphol groeit fors harder dan grote Europese concurrenten

Gemiddeld kregen luchthavens in Europa in de eerste drie maanden van het jaar 6,9 procent meer reizigers te verwerken dan in dezelfde periode in 2016. Schiphol deed het bovengemiddeld met een groei van 8,6 procent.

Op de andere grote overstapluchthavens was de groei veel beperkter. Parijs-Charles de Gaulle verwelkomde 4,3 procent meer passagiers, Londen-Heathrow en Frankfurt respectievelijk 2,2 en 1,5 procent meer.Van Istanbul-Atatürk maakten 7 procent minder reizigers gebruik.

In het Europese vliegnetwerk nam ook het aantal vrachtvluchten toe. Dit steeg met 8 procent. Het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) nam toe met 3 procent.

Topdrukte

In de groeicijfers over het eerste kwartaal is de enorme drukte op Schiphol van de afgelopen weken nog niet eens meegenomen.

De grote toestroom van reizigers leidde op piekmomenten tot lange wachtrijen, onder meer bij de beveiligingsdoorgangen waar de de passagiers en hun handbagage worden gecontroleerd.

In sommige Oost-Europese landen nam de passagiersstroom nog veel sterker toe. Zo kreeg de luchthaven van Cluj in Roemenië 60 procent meer reizigers te verwerken dan vorig jaar, de Bulgaarse hoofdstad Sofia 47 procent en Warschau in Polen bijna 29 procent.

Topman Olivier Jankovec van ACI Europe denkt dat de sterke groei van het Europese vliegverkeer voorlopig zal aanhouden. "Het risico van politieke instabiliteit is zojuist verder afgenomen met de uitslag van de Franse verkiezingen, dat is erg positief'', zei hij. Aan de andere kant hangt wel het Brexit-spook nog boven de markt.

Overleg

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) heeft maandagmiddag overleg met KLM-topman Pieter Elbers en Jos Nijhuis, baas van Schiphol, over de problemen op de luchthaven. Daarbij wordt onder meer gesproken over hoe om te gaan met de topdrukte op de luchthaven tijdens de zomervakantie.

Tijdens de afgelopen meivakantie werd meermaals duidelijk dat Schiphol de topdrukte niet goed kon verwerken. Lange wachttijden voor passagiers zouden KLM "ettelijke miljoenen'' hebben gekost.

De luchtvaartmaatschappij eist concrete oplossingen van Schiphol om te voorkomen dat de veiligheidscontroles tijdens piekdagen in de zomervakantie opnieuw dichtslibben.