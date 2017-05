Olieprijs zakt naar laagste peil van het jaar

De prijs van Brentolie, maatgevend voor onder meer olie uit Europa en het Midden-Oosten, zakte in de middaghandel bijna 2 procent tot 49,61 dollar per vat. Amerikaanse olie werd ook zo'n 2 procent goedkoper, bij 46,73 dollar per vat.

De oliemarkt staat onder druk door berichten over de export van de OPEC-landen die minder sterk daalt dan verwacht en door een toenemende productie in de VS.

De prijsstijging van vorig jaar heeft daar gezorgd voor een opleving van de productie uit schalievelden, die eerder onrendabel was geworden door de enorme prijsdaling die in de zomer van 2014 werd ingezet.

Ondanks de recente daling staan de prijzen nog duidelijk hoger dan bij het dieptepunt dat begin vorig jaar werd bereikt. Brent kostte toen iets meer dan 27 dollar per vat, tegen bijna 116 dollar in juni 2014.