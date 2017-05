'NS gaat door met belastingontwijking via dochteronderneming'

Dat schrijft Trouw donderdag. Abellio heeft een Iers bedrijf opgericht met de naam Disa Assets Limited. Via dit bedrijf heeft de NS treinen voor een aanbesteding op het Duitse spoor gefinancierd. Winst van de NS wordt zo in Ierland belast, waar de tarieven laag zijn.

Uit documenten van de Ierse Kamer van Koophandel blijkt dat de NS eind 2016 een nieuw bedrijf heeft opgericht voor aanbestedingen van Abellio. Het doel van die nieuwe dochteronderneming is volgens het dagblad zo min mogelijk belasting betalen.

Constructie

Zo koopt Abellio treinen voor de Duitse Diesel Sachsen-Anhalt-concessie in Ierland en verhuurt die door aan de Duitse tak. Op die manier boekt Abellio winst in Ierland, waar de vennootschapsbelasting met 12,5 procent veel lager is dan het Duitse tarief (30 procent) en in Nederland (25 procent).

In 1998 begon de NS al met de constructie door NS Financial Services op te richten. Via die dochteronderneming wordt nog steeds in Ierland gekochte treinen geleased aan de NS in Nederland.

De constructie is controversieel omdat de NS een staatsbedrijf is. Door op deze manier te zoeken naar lage belastingtarieven loopt Nederland belastinggeld mis.