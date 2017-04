Nederlands handelsoverschot op 52 miljard euro

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van recente cijfers.

De uitvoer van goederen van Nederlandse makelij is veel lucratiever dan de wederuitvoer van producten. Volgens het CBS levert het uitvoeren van in Nederland gemaakte producten per euro ongeveer 0,57 euro exportwaarde op. Voor producten die eerst worden ingevoerd en dan weer geëxporteerd is dat circa 11 cent per euro.

Veel van de goederen die Nederland invoert en later weer exporteert komen uit Azië en de Verenigde Staten. Deze producten zoals bijvoorbeeld tablets of telefoons worden doorgevoerd naar het Europese achterland.

Chipmachines

Wordt de wederuitvoer niet meegeteld dan is het handelsoverschot met Europa een stuk kleiner, zo rekent het CBS voor. Het handelstekort met Azië en de VS zou zonder wederuitvoer zelfs geheel verdwijnen.

Het Nederlandse handelsoverschot steeg afgelopen jaren overigens zowel inclusief als exclusief wederuitvoer. Producten van Nederlandse makelij die een groot deel van het handelsoverschot op zich nemen zijn landbouwgoederen, maar ook chipmachines.