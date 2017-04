Flink minder arbeidsdagen verloren door stakingen

In totaal hebben in 2016 zo’n elfduizend werknemers 25 stakingen gehouden in Nederland, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Er waren vorig jaar twee stakingen minder dan in 2015. Het aantal stakingen van vijf dagen of langer nam af van 25 naar 18.

In de industrie gingen de meeste arbeidsdagen verloren, namelijk negenduizend. In deze branche gingen met vijfduizend mensen ook de meeste medewerkers staken. In totaal werd er in de industrie acht keer gestaakt, net zoveel als in de sector vervoer en opslag.

Vakbond

In 80 procent van de gevallen werd door een vakbond opgeroepen tot een staking. De bonden waren ook bij 90 procent van de gevallen betrokken bij de onderhandelingen om de stakingen te beëindigen.

Zes stakingen draaiden om een cao-conflict. Vier keer ging het puur om het loon en de werktijd. In andere gevallen werd het werk neergelegd om bijvoorbeeld een ontslagdreiging of ontevredenheid over een sociaal plan.

Uit een peiling blijkt dat een meerderheid van de werknemers in Nederland tevreden is over het salaris. Ongeveer twee op de tien medewerkers verklaarden niet tevreden te zijn. Bij de politie en brandweer was de onvrede het grootst. Bijna vier op de tien werknemers bij deze overheidsdiensten waren ontevreden over het salaris.