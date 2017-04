Tragere economische groei Frankrijk

Dat blijkt uit een eerste raming die het nationale statistiekbureau Insee vrijdag heeft gepubliceerd.

Daarmee is het groeitempo van de op één na grootste economie van de eurozone afgezwakt. In het vierde kwartaal nam het bruto binnenlands product (bbp) nog met een herziene 0,5 procent toe. Eerder was een groei van 0,4 procent gemeld.

Met name de export zakte afgelopen kwartaal flink in, terwijl de invoer juist sterk aantrok. Ook de industriële productie stond onder druk. Er werden minder goederen geproduceerd, met name transportmiddelen, en ook minder gas en elektriciteit dan in het vierde kwartaal.

Verder namen de consumentenbestedingen veel minder sterk toe dan in de laatste drie maanden van vorig jaar het geval was. Dat kwam mede door het relatief zachte winterweer. Die zette een rem op de uitgaven aan energie. Maar ook lagere autoverkopen drukten de consumptie.