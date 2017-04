Jumbo wil geen cao met vakbonden afsluiten

"Nog voordat de onderhandelingen goed en wel waren gestart, zijn FNV en CNV van tafel weggelopen om vervolgens niet meer terug te keren", laat bestuursvoorzitter Frits van Eerd maandag weten.

"Vanaf eind maart proberen wij de vakbonden weer aan tafel te krijgen, maar onze uitnodigingen werden stelselmatig afgewezen zonder duidelijke reden", aldus Van Eerd.

Jumbo is teleurgesteld in de vakbonden en zegt geen vertrouwen meer te hebben in een verdere samenwerking. De FNV beraadt zich nog op een reactie.

Staken

In de distributiecentra van Jumbo werd vlak voor pasen gestaakt. Het bedrijf probeerde de acties nog via een kort geding te laten verbieden. Maar daar wilde de rechter in Utrecht niet aan meewerken.

Jumbo biedt een loonsverhoging van 1,5 procent aan de ongeveer drieduizend logistieke medewerkers, maar de bonden eisen een loonsverhoging van 2,5 procent en lagere werkdruk.

"We willen pas onderhandelen als Jumbo bereid is onvoorwaardelijk over de eisen te spreken. Anders gaan de acties door", aldus FNV.