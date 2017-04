Bonden schorten overleg met werkgevers op vanwege afspraak WW

Normale cao-onderhandelingen blijven gewoon doorgaan, maar de bonden willen even niet meer aanschuiven bij bijvoorbeeld het overleg binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) over een nieuw pensioenstelsel.

Ook de centrale gesprekken over loondoorbetaling bij ziekte en de toekomst van de arbeidsmarkt liggen voorlopig stil.

"Nu doen ze het weer. Eerst doorgaan met alle risico's afschuiven naar de werkenden en onzeker werk tot norm maken", aldus Han Busker, voorzitter FNV.

"Twee weken geleden kwam de aanval op de ontslagbescherming. En nu schuiven ze de afspraken over de WW uit het sociaal akkoord op de lange baan. Dit is pure onwil."

Sloop

CNV-voorzitter Maurice Limmen stelt vrijdag dat de werkgeversorganisaties bezig zijn met "de sloop van de polder". "Wij hebben met werkgevers de harde afspraak dat we de WW repareren. Daarmee kunnen we nu eindelijk concreet aan de slag. Nu steken werkgevers een stok in het wiel."

''Zo werkt het niet. Afspraak is afspraak. Werknemers verdienen deze zekerheid'',aldus Limmen.

Sociaal akkoord

De terugkeer van het derde jaar WW was al afgesproken in het sociaal akkoord dat het kabinet, de vakbonden en werkgevers in 2013 sloten en is vervolgens verder uitgewerkt.

Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaf donderdag al groen licht voor een derde jaar WW, maar de vakbonden en werkgevers moeten nog tekenen.

Meer tijd

Vrijdag lieten de werkgevers echter weten toch meer tijd nodig te hebben. "De uitwerking zoals die nu voorligt, is complex en dat roept natuurlijk vragen op bij de achterban. We willen dit daarom bestuurlijk goed met onze leden doorspreken'', aldus een woordvoerder van de werkgevers.

''Dat extra overleg is ook nodig voor draagvlak. We rekenen daarbij op begrip van de vakbonden." De organisaties benadrukken dat hun inzet nog altijd is om hun handtekening onder het sociaal akkoord "gestand te doen".

Minister Asscher is niet blij met het besluit van de ondernemersorganisaties. "Werkgevers moeten niet selectief shoppen uit de afspraken", liet hij via een woordvoerder weten.