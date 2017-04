Opnieuw minder werklozen in Nederland

Het aantal werklozen kwam in maart 2017 uit op 463.000, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Vorig jaar maart telde ons land nog 574.000 werklozen.

Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toegenomen. Het UWV telde eind maart 415.000 WW-uitkeringen.

Het aantal uitkeringen aan jongeren nam toe met 1 procent. Bij de oudere leeftijdsgroepen was in maart sprake van een daling, waarbij de afname onder 55-plussers (-0,8 procent) in het oog springt, aldus het CBS.