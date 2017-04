Ruim 180 miljoen dollar boete voor Braziliaans bouwconcern

Het bedrijf had toegegeven dat het ambtenaren had proberen om te kopen in ruil voor contracten in dat land.

De Dominicaanse procureur-generaal Jean Rodriguez noemde het besluit ''een gedenkwaardige stap voorwaarts in de strijd tegen corruptie."

Hij zei dat Odebrecht voor 19 mei met een lijst zal komen van de functionarissen die zich lieten omkopen, samen met verklaringen en documenten die de beschuldigingen ondersteunen.

Schoon schip

Het akkoord is een van de tien deals die Odebrecht wil sluiten om schoon schip te maken in Zuid-America en Afrika. Het bedrijf heeft toegegeven functionarissen te hebben omgekocht in twaalf landen om lucratieve contracten binnen te slepen.

Het meeste smeergeld werd betaald in Brazilië en Venezuela neemt de tweede plaats in op de lijst met landen waar de grootste bedragen werden gespendeerd aan omkoping. De Venezolaanse president Nicolas Maduro zei eerder al dat de verantwoordelijken gestraft moeten worden. In december was al overeengekomen dat Odebrecht en dochteronderneming Braskem een recordboete van 3,5 miljard dollar betalen aan Brazilië, de Verenigde Staten en Zwitserland.