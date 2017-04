Nederlandse industrie sterk afhankelijk van export

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van nieuw onderzoek. In de afgelopen twintig jaar nam de exportafhankelijkheid geleidelijk toe. Alleen in 2009 werd tijdens de crisis even een daling ingezet.

De industriesector voegde in 2015 ruim 71 miljard euro aan waarde aan de Nederlandse economie toe. Bijna 50 miljard euro daarvan was te danken aan de export. Van de zevenhonderdduizend banen in de industrie, hadden er 426.000 betrekking op de export.

Verschillen per sector

De industriesector is veel afhankelijker van de export dan de Nederlandse economie als geheel. De totale exportafhankelijkheid lag in 2015 op 32 procent.

Binnen de industrie zijn er duidelijke verschillen per sector. Zo was de chemische industrie voor 92 procent afhankelijk van export, terwijl dat voor de meubelindustrie maar 29 procent was.

Afzetlanden

Belangrijkste afzetlanden zijn Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Italië. China volgt direct daarna, terwijl het land in 2006 nog op een veertiende plek stond.

In vergelijking met de grootste economieën ter wereld, zoals de Verenigde Staten, Duitsland, China en Japan, is de Nederlandse industrie sterk afhankelijk van de export. Dat heeft er vooral mee te maken dat Nederland een veel kleinere binnenlandse markt heeft dan deze landen.