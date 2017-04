Opgeluchte beleggers zetten beurs Zuid-Korea in de plus

Zorgen dat de situatie in de regio zal escaleren, zijn echter nog niet verdwenen. Momenteel is de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in de regio.

Hij waarschuwde dat ''het tijdperk van strategisch geduld voorbij is'' en gaf aan dat ''alle opties'' nog op tafel liggen. Wel heeft president Donald Trump volgens Pence goede hoop dat China haar invloed zal aanwenden om Pyongyang onder druk te zetten te stoppen met de omstreden wapenprogramma's.

De Zuid-Koreaanse Kospi-index noteerde een winst van 0,5 procent. De uitspraken van Pence hadden enig effect op de Japanse yen. De belangrijke munt steeg in waarde en noteert het hoogste niveau ten opzichte van de dollar sinds halverwege november vorig jaar. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde de sessie met een plusje van 0,1 procent op 18.355,26 punten.

China

Op macro-economisch vlak werd vooral gekeken naar China. Daar bleek de economie in het eerste kwartaal met 6,9 procent te zijn gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Economen rekenden in doorsnee op een groei van 6,8 procent. In maart namen de detailhandelsverkopen en de industriële productie in het land ook toe, zo bleek verder.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,2 procent lager, terwijl de Shanghai Composite Index 1,7 procent inleverde. In Sydney werd niet gehandeld.