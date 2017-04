Jumbo zegt weinig gevolgen van acties te zien

Volgens haar is er met name in de provincies Utrecht en Noord-Holland echter nog wel sprake van een vertraagde aanvoer in twintig tot 25 winkels.

Hier en daar zal wel een schap leeg zijn, maar het is bepaald niet zo dat mensen massaal misgrijpen, aldus de zegsvrouw. Welke producten langzamer worden aangevoerd, kon ze niet zeggen doordat de vrachten naar de Jumbo's gecombineerd zijn.

In de distributiecentra van Jumbo wordt sinds dinsdag gestaakt, al zijn er volgens de woordvoerster al wel weer stakers aan het werk gegaan. Voor een supermarkt als Jumbo zijn de paasdagen uiteraard belangrijk. Het bedrijf probeerde de acties donderdag nog via een kort geding te laten verbieden. Maar daar wilde de rechter in Utrecht niet aan meewerken.

Maandag maakte Jumbo bekend de lonen per april met 1,5 procent te verhogen, maar dat vinden de stakers niet genoeg.