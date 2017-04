Dertig Jumbo's hebben last van stakingen distributiecentra

Van echt lege schappen was volgens de grootgrutter nog geen sprake, maar het kwam wel voor dat nieuwe voorraden met enkele uren vertraging binnenkwamen.

In de distributiecentra van Jumbo wordt sinds dinsdag gestaakt. Jumbo, dat toeleeft naar de voor supermarkten belangrijke paasdagen, probeerde de acties donderdag nog via een kort geding te laten verbieden. Maar daar wilde de rechter in Utrecht niet aan meewerken.

Hoeveel distributiemedewerkers van Jumbo het werk hebben neergelegd, blijft onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV spreken van bijna 400 stakers, Jumbo houdt het op 150 van de 3000 mensen die onder de betreffende cao vallen. De bonden willen doorgaan met de acties tot er een cao-akkoord ligt.

Bijspringen

Volgens Jumbo hebben zich inmiddels ook tientallen winkelmedewerkers en mensen van het hoofdkantoor gemeld om met de paasdrukte bij te springen in de distributiecentra.

''Ik ben trots op al onze collega's die samen de schouders eronder zetten'', liet topman Frits van Eerd daarover vrijdag weten. Hij benadrukte dat de inzet van collega's vanuit de winkels en het hoofdkantoor alleen plaatsvindt voor zover dit juridisch mogelijk en toelaatbaar is.

In de distributiecentra van concurrent Albert Heijn is het eveneens onrustig. Daar is personeel bezig met stiptheidsacties. Dit houdt in dat de werknemers strikt volgens de arboregels werken. Volgens Albert Heijn heeft dit vooralsnog geen gevolgen voor de levering aan de winkels.