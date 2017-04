Personeel Holland Casino Breda legt vrijdag werk neer

Circa vijftig casinowerknemers die vanaf 19.00 uur staan ingepland voor de avonddienst, zullen het werk neerleggen.

Volgens de bonden moet het publiek in Breda het hierdoor waarschijnlijk een avondje zonder de speeltafels doen.

Holland Casino betreurt de opstelling van de bonden maar het bedrijf wil de vestiging in Breda wel gewoon openhouden, zij het met een beperkter spelaanbod.

Een woordvoerder benadrukte verder dat de eisen van de bonden simpelweg niet haalbaar zijn. Die willen onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar.

Verkoop

Het gokbedrijf is zich aan het voorbereiden op een aanstaande verkoop door de Staat. Daarover is de laatste tijd veel te doen. Veel werknemers zijn bang dat de privatisering gepaard zal gaan met bezuinigingen. Het personeel wil daarom eerst meer zekerheden in de vorm van een goede cao en een sociaal plan.

Onlangs stapte de ondernemingsraad van Holland Casino naar de Hoge Raad wegens de kwestie. Die zaak gaat specifiek over het al dan niet omzetten van de huidige stichting Holland Casino naar een naamloze vennootschap.

Het medezeggenschapsorgaan vecht die belangrijke stap in het privatiseringsproces aan om zijn onvrede tot uitdrukking te brengen over de hele gang van zaken bij het bedrijf.

Onder de cao van Holland Casino vallen circa 3.000 werknemers. De laatste jaren is er vaker gestaakt bij de onderneming. In 2014 en in 2015 werd door medewerkers op diverse vestigingen het werk neergelegd.