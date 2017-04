'Supermarkten komen met nieuw contract tussen vast en flex'

Dat melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad vrijdag. Met de tussenbaan probeert de sector het gat tussen de tijdelijke baan en de vaste baan te verkleinen. Doordat vaste werknemers volgens werkgevers te duur zijn geworden, is het aantal mensen met een tijdelijk contract de afgelopen jaren flink toegenomen.

Volgens cao-deskundige Henk Strating is de nieuwe aanpak "baanbrekend". "De discussie over werk is blijven steken bij een vaste of een flexibele baan. Daartussen is veel meer mogelijk, maar dat zien we nu niet. Voorwaarde is wel dat er wordt geïnvesteerd in scholing", aldus Strating.

Met de periode van vier jaar maken de supermarkten maximaal gebruik van de wettelijke ruimte voor flexcontracten. In de sector werkt tot nu toe de overgrote meerderheid op jaarcontracten van maximaal twaalf uur per week. 25 tot 30 procent van alle werknemers is wel in vaste dienst.

De vakbonden heben zich ook achter het idee geschaard.