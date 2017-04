Staking distributiecentra Jumbo mag doorgaan

De bonden gingen dinsdag over tot stakingen in de distributiecentra na eerdere stiptheidsacties in de strijd voor een nieuwe cao. Jumbo, dat toeleeft naar de voor supermarkten belangrijke paasdagen, vindt de acties disproportioneel en schadelijk.

Volgens FNV en CNV zijn de acties gerechtvaardigd volgens het actierecht, omdat de onderhandelingen met Jumbo waren stukgelopen en Jumbo niet ingaat op de eisen van de bonden. Ze eisen onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent voor de 3500 medewerkers. Jumbo voerde deze week eenzijdig een loonsverhoging van 1,5 procent door.

Jumbo schermde met eerder gemaakte afspraken met de bonden om iets te doen aan het verschil tussen de relatief hoge lonen bij Jumbo ten opzichte van andere bedrijven in de branche. De rechter ging echter mee met het oordeel van de bonden dat die afspraken niet bindend waren.

Lege schappen

De acties kunnen op afzienbare termijn leiden tot lege schappen in de winkels. Dinsdag en woensdag kon Jumbo nog grotendeels interen op de reserves, maar bij voortzetting van de acties gaan de klanten het wel merken, zo stelde de advocaat van Jumbo.

De schade door de acties was tot donderdag volgens Jumbo al een half miljoen euro. Dat bedrag zou verder kunnen oplopen tot 2 miljoen euro tijdens de gehele paasperiode. Daarnaast zou er ook forse immateriële schade en schade voor franchisenemers van Jumbo zijn.

Of die dreigende schade reden is om een nieuw cao-voorstel te doen richting de bonden, kon een woordvoerster van Jumbo niet direct zeggen. "Wij zijn teleurgesteld door de uitspraak en beraden ons op vervolgstappen." De bonden gaven in een verklaring aan de stakingen door te zetten tot op hun eisen wordt ingegaan.