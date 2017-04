Oliemarkt volgens IEA afgelopen maanden weer in evenwicht geraakt

De stijgende olieproductie in bijvoorbeeld de VS en de zwakke groei van de vraag naar olie kunnen het evenwicht echter weer verstoren, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een donderdag gepubliceerd rapport.

De oliemarkt is de afgelopen maanden meer in balans geraakt doordat zowel binnen oliekartel OPEC als daarbuiten de productie is verlaagd. Als die lagere productie wordt vastgehouden, nemen de olievoorraden dit jaar naar verwachting af.

Daarna zal de productie in ieder geval buiten het kartel van de olie-exporteurs door de stijgende olieprijs echter weer rap toenemen, aldus het IEA.

De OPEC-landen besluiten eind mei of zij hun afspraken over een lagere productie met zes maanden verlengen.