AFM legde vorig jaar minder boetes op

In plaats daarvan werd er meer op andere manieren ingegrepen, blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van de toezichthouder.

In totaal deelde de AFM in 2016 vijftien keer een boete uit. Die zaken waren samen goed voor een bedrag van 8,5 miljoen euro. De boetes zijn vooral opgelegd voor zwaardere overtredingen die zijn begaan door grotere ondernemingen.

Het meest in het oog springend zijn de geldstraffen die in maart vorig jaar werden uitgedeeld aan de vier grote accountantskantoren, omdat zij eerder tekort zijn geschoten bij het controleren van jaarrekeningen. Deloitte moest ruim 1,8 miljoen euro betalen, EY dik 2,2 miljoen, KPMG 1,2 miljoen en PwC 845.000 euro.

Provisieverbod

Verder zijn onder meer twee boetes opgelegd wegens het niet voldoen aan de prospectusplicht en twee boetes voor overtredingen van het provisieverbod door verzekeraars.

Afgezien van de boetes werd afgelopen jaar wel meer ingegrepen. Het aantal informele maatregelen, zoals waarschuwingsbrieven of gesprekken, liep bijvoorbeeld op tot 650, van 575 in 2015. Het aantal ''formele maatregelen" zoals een last onder dwangsom of een openbare waarschuwing verdubbelde zelfs bijna, van 52 tot 100.

Dwangsom

De lasten onder dwangsom waren vooral voor aanbieders van flitskredieten en voor financiële adviseurs en bemiddelaars. De waarschuwingen gingen juist meer naar zogeheten 'boiler rooms' en malafide aanbieders van financiële producten.

De AFM ziet dat de oplichters achter boiler rooms steeds geraffineerder en ook agressiever worden in hun pogingen om beleggers te overtuigen met hen in zee te gaan. Daarnaast zijn er meer vergunningen ingetrokken.

Technologische ontwikkelingen

Topvrouw Merel van Vroonhoven van de AFM pleitte voor het gebruik van data en de razendsnelle technologische ontwikkelingen in de financiële sector moeten een ''hogere prioriteit'' krijgen op de publieke agenda in Nederland.

Het verbaast haar onder meer dat in de programma's van de politieke partijen bij de recente verkiezingen nauwelijks aandacht was voor ontwikkelingen op deze gebieden.

''Nu het economisch weer beter gaat ontstaat de verleiding de regels te versoepelen'', constateert Van Vroonhoven in een toelichting op het jaarverslag van de AFM. ''Maar juist door de toenemende complexiteit van de financiële markten is wat ons betreft versoepeling van regels niet aan de orde. Nieuwe methoden van toezicht én aanpassing van wetgeving blijven nodig.''

Van Vroonhoven vindt daarbij dat internationale samenwerking ''cruciaal en onontkoombaar'' is. In de financiële wereld is sprake van een omvangrijk grensoverschrijdend verkeer. ''We pleiten daarom voor een versterking van de internationale samenwerking van de toezichthouders in de Europese Unie.''