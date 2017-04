Zweedse topman wil van Kijkshop technologiebedrijf maken

Dit zegt de Zweedse topman Björn Serving van de eigenaar van Kijkshop, investeringsmaatschappij Listérus & Partners Capital Advisors, in een interview met de NOS.

"Als we niet veranderen, dan is het mijn overtuiging dat we het niet redden, dan gaan we dood", aldus Serving.

Eind maart maakte het concern bekend bijna een kwart van de 87 winkels te gaan sluiten. Deze winkels waren niet rendabel.

Als onderdeel van een nieuwe strategie wil het concern een platform gaan worden waar consumenten elkaar advies geven over producten.

Serving legt uit dat hij de consumenten met elkaar wil gaan verbinden via bijvoorbeeld een video- of chatgesprek zodat ze ervaringen gaan delen. "Een klant wordt op die manier een adviseur of verkoper voor een andere klant", verklaart Serving.

Ook de cultuur moet veranderen bij Kijkshop en de IT-infrastructuur wordt omgegooid.