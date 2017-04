Jumbo stapt naar rechter om acties vakbonden

De rechtbank in Utrecht buigt zich donderdag in een kort geding over de zaak, zei een woordvoerster van Jumbo.

Het supermarktbedrijf wil dat de rechter de acties van FNV en CNV verbiedt en de bonden bovendien houdt aan de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt.

Volgens de onderneming zijn de acties ''prematuur en disproportioneel'' en zouden de bonden er beter aan doen plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

Eerder deze week maakte Jumbo bekend dat zijn logistieke medewerkers vanaf deze maand 1,5 procent meer salaris krijgen.

Tevreden

De bonden zijn daar niet tevreden mee en willen meer loonsverhoging. Om hun eisen kracht bij te zetten riepen zij dinsdag op tot een staking. Vorige week werden al stiptheidsacties gehouden.

Jumbo noemt deze acties "teleurstellend" en zegt dat de bonden de "in 2016 gemaakte afspraak over een duurzame loonkostenontwikkeling volstrekt negeren."

Jumbo zegt al tot de best betalende werkgevers in de branche te behoren. Toen het bedrijf vorig jaar een nieuwe cao afsloot met de vakbonden, werd daarbij afgesproken dat er iets gedaan zou worden aan de salarisverschillen in de sector. Dat zou tot op heden niet gebeurd zijn.

Lege schappen

Door de staking kunnen klanten bij Jumbo voor lege schappen komen te staan, uitgerekend in de voor supermarkten belangrijke week voor Pasen. Het bedrijf zegt met de gang naar de rechter verdere nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering te willen voorkomen. Ook laat het weten eventuele schade op de bonden te zullen verhalen.

Jumbo wil dat de rechter zich in een kort geding uitspreekt over de rechtmatigheid van de acties van FNV en CNV. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar de zaak dient. Het bedrijf was woensdagochtend niet bereikbaar voor een toelichting.