Lid toezichtraad AFM weg om start onderzoek naar PwC

Koolstra had zijn taken bij de AFM eerder al tijdelijk neergelegd. Dat deed hij naar aanleiding van mediaberichten over een controledossier van Eriks, waar Koolstra als senior partner van PwC bij betrokken was. NRC publiceerde in februari een artikel over de misstanden, waar PwC in 2010 al over schreef in zijn jaarlijkse accountantsverslag. Eriks is zelf weer een dochter van het grote Nederlandse familieconcern SHV.

"Het feit dat er nu een onderzoek loopt naar PwC, waarvan ik het resultaat wat mij betreft vol vertrouwen tegemoet zie, maakt dat een volwaardig lidmaatschap op korte termijn niet meer mogelijk lijkt te zijn. Immers er zou een schijn van belangenconflict kunnen ontstaan", aldus Koolstra in een verklaring.