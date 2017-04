'Grootste Nederlandse kantorentransactie ooit aan Amsterdamse Zuidas'

Vastgoedbedrijf Icon Real Estate heeft het Atrium verkocht aan de Franse vastgoedinvesteerder Amundi, zo schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

De zakenkrant haalt bronnen in de vastgoedwereld aan, die melden dat Amundi ongeveer 500 miljoen euro betaalt voor het kantoor.

Icon Real Estate kocht het Atrium in 2012. Het bedrijf zou toen 100 miljoen euro hebben betaald. Vervolgens is er veel geïnvesteerd in de renovatie van het kantoor, dat slecht onderhouden was. Ook zijn er twee nieuwe torens en een parkeergarage in aanbouw.

Vastgoedadviseur CBRE zegt tegen het FD dat er "dankzij de lage rente en de aantrekkende economie onder internationale beleggers een enorme vraag is naar kwalitatief goede kantoren in Nederland". De huren aan de Zuidas gaan het komend jaar hard stijgen, verwacht het bedrijf.