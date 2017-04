Staatsloterij biedt gratis loten en vergoeding aan gedupeerden

Er komt onder meer een bijzondere gratis trekking voor misleide spelers. En iedereen die zich bij een van de claimorganisaties had aangesloten, kan een vergoeding van 40 euro krijgen. Daarover heeft de loterij een akkoord bereikt met de Stichting Staatsloterijschadeclaim.

De Staatsloterij vermeldde tussen 2000 en 2008 en bij de Koninginnedagtrekking in 2008 niet dat ook niet-verkochte loten aan trekkingen meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winkansen kleiner waren dan de consument eerder dacht.

De misleiding was in 2015 al door de hoogste rechter in ons land vastgesteld, maar tot een goede regeling om de zaak af te wikkelen was het nooit gekomen. Naar schatting hebben in de genoemde periode ongeveer zeven miljoen mensen meegespeeld met de Staatsloterij.

Bijzondere trekking

Volgens directievoorzitter Niels Onkenhout van de Staatsloterij past "naast de al eerder gemaakte excuses, nu ook een concreet gebaar". Daarbij zal in totaal netto 13,5 miljoen euro aan prijzen worden weggegeven, waaronder vijf keer 1 miljoen euro. Wie mee wil doen, moet wel afzien van eventuele gerechtelijke stappen.

Iedereen die kan aantonen destijds meegespeeld te hebben, krijgt tot vier gratis loten voor de bijzondere trekking. Het aantal is afhankelijk van hoe vaak ze eerder hebben meegespeeld. Zelfs mensen die hun loten van jaren terug niet meer in de kast hebben liggen of nabestaanden van overleden loterijspelers, mogen meedoen.

Kassabonnetjes

"Wij snappen ook wel dat niet iedereen zijn loten al die jaren heeft bewaard of nog kassabonnetjes heeft", zegt een woordvoerder. Richting mensen waarvoor dat speelt, wordt "een gebaar van goede wil" gemaakt, maar de zegsman voegt daaraan toe dat achteraf wel wordt gecheckt of prijswinnaars een geloofwaardig verhaal hebben.

"Stel je wint straks 1 miljoen euro en je zegt dat je je loten altijd kocht bij een bepaalde boekhandel. Dan gaan wij wel kijken of die boekhandel ook echt bestaat", stelt hij. Erfgenamen kunnen hun overleden familieleden alleen aanmelden voor de trekking op 27 mei als ze ook een akte van overlijden kunnen overhandigen.

Beschermen

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt om de belangen van loterijdeelnemers in de toekomst beter te beschermen. Zo komt er een speciale ombudsman en wordt de klachtenafhandeling verbeterd.

Omdat naar alle waarschijnlijk niet alle gedupeerden worden gecompenseerd, omdat zij geen weet hebben van de afspraak, zijn de partijen het eens geworden dat de Staatsloterij daarnaast een half miljoen euro schenkt aan de goede doelen Het Ouderenfonds, Fonds Gehandicaptensport en Spieren voor Spieren.

Alle kosten, waaronder ook geld voor de marketing rond de bijzondere trekking, betaalt de Staatsloterij uit eigen vermogen.

Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij waren pas zo'n anderhalf jaar met elkaar in gesprek. Een andere stichting, Loterijverlies, en de vorig jaar geschorste bestuurder daarvan, Ferdy Roet, maakten zich via allerlei juridische procedures al veel langer hard voor compensaties voor de misleiding bij de Staatsloterij.

Volgens een woordvoerder van het kansspelbedrijf was het echter "ondenkbaar om met hen tot zaken te komen".

Belediging

Loterijverlies vindt het compensatieakkoord dat de Staatsloterij heeft gesloten "een belediging voor de bedrogen deelnemers". Roet zegt zijn juridische strijd om de jarenlange misleiding over de winkansen bij de loterij voort te zetten. Daarbij roept hij mensen op niet op het aanbod van het kansspelbedrijf in te gaan.

De Staatsloterij vergoedt slechts een factie van de werkelijke schade, aldus de belangenbehartiger die naar eigen zeggen een kleine 200.000 boze loterijdeelnemers vertegenwoordigt.

Roet maakt zich er hard voor dat de loterij uiteindelijk de totale aankoopbedragen van gekochte loten in de periode 2000 tot 2008 gaat vergoeden, zoals dat volgens hem eerst door het gerechtshof en later door de Hoge Raad zou zijn bepaald. Dat komt volgens Roet neer op gemiddeld 2.000 euro per persoon.