Brillenketen Hans Anders overgenomen door investeringsfonds 3i

3i legt hiervoor 200 miljoen euro neer, meldt Hans Anders maandag.

Volgens vennoot Robert van Goethem van het investeringsfonds heeft Hans Anders veel potentie voor verdere internationale groei. 3i zal een ondersteunende rol spelen bij dat streven.

Remco Boerefijn, na de overname CEO van Hans Anders, denkt dat het brillenmerk kan profiteren van 3i's ervaring in de detailhandel en van het internationale netwerk van de investeerder. 3i heeft onder meer geïnvesteerd in discountketen Action en in fitnessketen Basic-Fit.

Winst

De optiekketen was weer winstgevend nadat Alpinvest en Alpha een lening van 107 miljoen euro hadden omgezet in eigen vermogen.

Hans Anders heeft 456 verkooppunten, waarvan 253 in Nederland. Verder is de keten actief in België, Frankrijk en Zweden. Volgens directeur Remco Boerefijn moet de onderneming aan het eind van dit jaar 475 vestigingen tellen.

Hans Anders was sinds 2011 in handen van Alpinvest en Alpha, die het bedrijf toen overnamen van Gilde en Comnaar Investments.