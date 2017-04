Eurogroep vindt dat Dijsselbloem iets heeft uit te leggen

De demissionair bewindsman en Eurogroepvoorzitter zelf zei ''zeker niet” te zullen opstappen. ''Ze hebben mij dat ook niet gevraagd."

Volgens De Guindos is de bijeenkomst in de Maltese hoofdstad ''een goede gelegenheid voor Jeroen om uitleg te geven” over zijn omstreden uitspraak vorige maand. ''Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven om daarna om hulp te vragen", zei hij.



Dat zien Spanje, Italië en Portugal als een sneer naar hun uitgavenpatroon voor de financiële crisis, waarna de EU ze financieel zwaar te hulp moest schieten.

Belgische steun

Ook de Belgische minister Johan Van Overtveldt zei zich voor te kunnen stellen dat Dijsselbloem zijn collega’s een toelichting geeft over inhoud en woordkeuze in het gewraakte interview.

De Vlaming zei dat Dijsselbloem wat hem betreft "gerust kan blijven". "Ik deel diens indruk dat hij daar brede steun voor heeft", aldus Van Overtveldt.

Termijn uitdienen

Dijsselbloem zei vorige maand "één op één te gaan praten" met zijn collega's om steun te vinden voor zijn wens om zijn termijn uit te dienen tot in januari. Ook als er dan een nieuwe Nederlandse regering is waarin hij geen minister van Financiën meer is.

Op de vraag met hoeveel collega's hij nu heeft gesproken zei hij: "Ik heb geen telling bijgehouden."

Volgens de Maltees Edward Sciluna wordt hij automatisch voorzitter als Dijsselbloem weg is omdat Malta tot 1 januari het roterende EU-voorzitterschap heeft. "Dat zijn de regels", zei hij vrijdagmorgen.