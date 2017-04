Steeds minder giftige bestrijdingsmiddelen verkocht

In vier jaar daalde de verkoop met ongeveer 10 procent tot 10 miljoen kilogram. De daling hangt samen met overheidsbeleid om het gebruik van de giffen terug te dringen.

In Nederland wordt 'slechts' 3 procent van het totaal in Europa aan chemische gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Ruim de helft gaat naar Spanje, Frankrijk en Italië. Bijna een kwart wordt verkocht in Duitsland, Polen en Verenigd Koninkrijk.

Frankrijk is koploper in de bestrijding van onkruiden en loofdoding (aardappelen). Bestrijding van insecten en mijten gebeurt vooral in Spanje en Italië. Deze landen zijn ook de koplopers, samen met Frankrijk, in de bestrijding van schimmels en bacteriën.

In Nederland wordt 42 procent van de verkochte bestrijdingsmiddelen hier tegen ingezet.