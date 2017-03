FNV beraadt zich op acties bij Holland Casino na verliezen rechtszaak

Holland Casino is zichzelf aan het voorbereiden op een aanstaande verkoop door de Staat. Het bedrijf werkt daarbij aan een opsplitsing in een stichting en een naamloze vennootschap (nv), om straks in aanmerking te komen voor belangrijke vergunningen voor casino's en online kansspelen. FNV had hierover bezwaren ingediend, maar die werden door de rechter ongegrond verklaard.

Ondernemingsraad

In februari ving de ondernemingsraad van Holland Casino over dezelfde kwestie ook al bot bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Dat er zoveel verzet is tegen de privatisering komt omdat veel werknemers bang zijn dat deze gepaard zal gaan met bezuinigingen. Het personeel wil daarom eerst meer zekerheden in de vorm van een cao en een sociaal plan.

Nu het niet is gelukt de gewenste arbeidsvoorwaarden via de rechter af te dwingen, gaat FNV ledenraadplegingen opzetten om een ultimatum aan Holland Casino te kunnen stellen. Bolte rekent erop dat zijn leden in meerderheid voor acties zullen kiezen.

FNV heeft in 2014 en 2015 al meerdere stakingen georganiseerd bij Holland Casino. Destijds werd door medewerkers op meerdere vestigingen het werk neergelegd.