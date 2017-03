Inkomsten uit radioreclame in 2016 bijna gelijk gebleven

Dat blijkt maandag uit gegevens van het Radio Advies Bureau (RAB).

De nettoreclameopbrengsten kwamen het afgelopen jaar uit op 224,8 miljoen euro. Voor het eerst zijn daarin ook de opbrengsten uit digitale radiospotjes in meegenomen. Dat is volgens het RAB met zo'n 1 procent nu nog een ''bescheiden" onderdeel, maar de verwachting is dat dit snel gaat groeien.

Volgens een woordvoerster van het RAB bestaat het onderdeel digitaal uit internetradio en DAB+-radio. Dat laatste wordt met zijn hogere kwaliteit neergezet als de opvolger van FM. Gezamenlijk hebben die twee takken van digitale radio in Engeland al een aandeel van 5,6 procent. ''En wij hebben een zelfde soort markt."

Het aantal investeerders groeide met 3,7 procent naar 2.004. Automerk Renault gaf het meeste uit aan radiospotjes met op de tweede en derde plaats de winkelketens Kruidvat en Lidl. De retailsector is de grootste investeerder, vóór bedrijven uit het transport en de financiële dienstverlening.

Jaarlijks worden er zo'n 11.000 nieuwe radioreclames gemaakt. In jaren met grote sportevenementen wordt doorgaans wat meer geld uitgegeven aan radioreclame. ''Wat dat betreft hopen we dat Oranje zich alsnog kwalificeert voor het WK in Rusland volgend jaar."