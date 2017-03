Vervoerders bezorgd over betaalbaarheid van het spoor

Dat blijkt dinsdag uit gegevens die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft verzameld.

Ook zou de capaciteit van het spoor te wensen overlaten, onder meer doordat spoorwegbeheerder ProRail op veel plekken onderhoud pleegt.

"Als toezichthouder op het spoor willen wij weten of de geuite zorgen terecht zijn. Daarom gaan wij in 2017 nader onderzoek doen naar de manier waarop ProRail omgaat met de beschikbare capaciteit op het spoor", zegt bestuurslid Henk Don van de ACM.

De toezichthouder zal dit jaar ook beoordelen of ProRail de gebruiksvergoeding "op de juiste wijze berekent". De gebruiksvergoeding is na afspraken in het regeerakkoord uit 2012 met in totaal 50 miljoen euro gestegen.

De druk op het spoornet neemt almaar toe. De afgelopen twee jaar nam het aantal treinkilometers in het personenvervoer met 1,5 procent toe tot 147 miljoen kilometer. Bij het goederenvervoer was de stijging in die periode 10 procent tot 11 miljoen kilometer in 2016.