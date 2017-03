Nederlandse luchthavens passeren voor het eerst grens 70 miljoen passagiers

Schiphol verwerkte in 2016 een recordaantal van 63,5 miljoen reizigers, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag weten. Dat is ruim 9 procent meer dan in het voorgaande jaar. Het aantal vluchten van en naar Schiphol is gestegen van 466.000 in 2015 naar 497.000 vorig jaar.

479.000 hiervan vallen binnen het handelsverkeer. Hiermee is de wettelijke bovengrens van 500.000 vliegtuigbewegingen binnen het handelsverkeer die Schiphol tot 2020 is opgelegd, bijna bereikt. Met handelsverkeer worden commerciële overlandvluchten bedoeld, die als doel hebben om reizigers, vracht en post te vervoeren.

Eindhoven was net als in de twee voorgaande jaren goed voor de sterkste groei, ondanks een tijdelijke sluiting vanwege werkzaamheden van 30 mei tot 15 juni. De tweede luchthaven van Nederland verwerkte in 2016 bijna 4,8 miljoen passagiers, 9,3 procent meer dan een jaar eerder.

De overige 3 procent van de reizigers kwamen aan of vertrokken vanaf de luchthavens Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde.

Prijsvechters

De omzet van luchthavens steeg vorig jaar voor het zesde jaar op rij, met 0,6 procent. Tegelijkertijd nam de omzet van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen over heel 2016 af met 2,6 procent. Zij hebben te kampen met concurrentie van prijsvechters, waardoor ze zich gedwongen zien hun ticketprijzen te verlagen.

De hoeveelheid vrachtvervoer op Schiphol is in het vierde kwartaal van 2016 met 5 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee werd een recordhoeveelheid aan goederen vervoerd, namelijk 449.000 ton.

Op Maastricht Airport, waar ook een klein deel van de goederen werd afgehandeld, nam de hoeveelheid in het vierde kwartaal juist af met bijna 13 procent tot 17.200 ton. Dit komt doordat er in het vierde kwartaal van 2015 nog twee vrachtmaatschappijen vlogen, die in 2016 vertrokken zijn van Maastricht.

Binnen Europa is het vrachtvervoer door de lucht voor Nederland steeds belangrijker geworden gedurende 2016. In het vierde kwartaal van 2015 ging het nog om ruim 9 procent van alle goederen die van en naar andere Europese landen werden vervoerd. In het vierde kwartaal van 2016 was dit aandeel opgelopen tot ruim 16 procent.

Kleine luchthavens

Het totaal aantal vluchten van en naar kleine luchthavens, zoals Drachten, Ameland en Lelystad, is vorig jaar licht gedaald met 1,3 procent.

Recreatief vliegverkeer, waar privé-vluchten, rondvluchten, valschermvluchten en zweefsleepvluchten onder vallen, was in 2016 goed voor ruim 52 procent van alle vliegtuigbewegingen op deze luchthavens. Het lesverkeer nam ruim 42 procent voor zijn rekening.