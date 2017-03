Franchisenemers nemen winkels van failliete keten Phone House over

Van de 64 eigen winkels van het vorige maand failliet verklaarde bedrijf zijn er inmiddels zestien verkocht, maken de curatoren maandag bekend. Deze zestien winkels gaan als zelfstandige franchisevestigingen verder.

Dit betekent dat nu in totaal 86 vestigingen zelfstandig verder gaan. Deze winkels zijn in handen van 22 franchisenemers. Het overgrote deel bestond al uit franchisevestigingen.

De curatoren denken deze week ook met "andere geïnteresseerden" afspraken te kunnen maken over de overname van meer vestigingen.

Failliet

Phone House werd half februari failliet verklaard. Het bedrijf had ruim achthonderd werknemers in dienst. Naast het hoofdkantoor vielen ruim zeventig eigen winkels en enkele webwinkels onder het faillissement. De meeste winkels van Phone House zijn ook na het faillissement open gebleven. De 73 al bestaande franchisevestigingen zijn niet door het faillissement geraakt.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen last van directe concurrentie van telecomoperators, lagere vergoedingen van telecomoperators en teruglopende verkopen. Ook zou de Wet op het financieel toezicht de mogelijkheden om 'gratis' telefoons bij abonnementen aan te bieden "ernstig beperken".

Geen rente

Daarmee doelt het bedrijf op de strengere regels rondom de verkoop van mobiele telefoons in combinatie met een verplicht abonnement. In dat geval mogen telecomaanbieders geen rente of andere kosten in rekening brengen voor het telefoonkrediet.

Het bedrijf is sinds eind jaren negentig in Nederland actief. De onderneming maakte toen nog deel uit van Carphone Warehouse. Phone House werd in 2015 verkocht aan aandeelhouders van Optie1.