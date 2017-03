Flink verlies voor Takeaway door hogere kosten

Dit kwam onder meer door hogere marketingkosten. Daaraast moest Takeaway de portemonnee trekken voor de beursgang van afgelopen jaar. Verder liepen de kosten voor personeel en huisvesting op en werd meer belasting betaald.

In een toelichting op de cijfers zei topman Jitse Groen dat Takeaway ook in 2017 rode cijfers zal schrijven. ''Wij willen over twee jaar winstgevend zijn", aldus Groen.

Eerder werd bekend dat de omzet van Takeaway flink in de lift zit. Het aantal orders groeide vorig jaar met 46 procent, terwijl de opbrengsten met 45 procent stegen. Deze kwamen uit op krap 112 miljoen euro.

"We zijn goed gepositioneerd voor verdere groei, consumenten bestellen steeds meer maaltijden online", zegt CEO Jitse Groen in een verklaring.

Takeaway.com is in Duitsland nu groter dan de nummers twee en drie samen, terwijl het bedrijf in landen als Polen en Oostenrijk veel meer orders ontvangt dan alle andere aanbieders samen.