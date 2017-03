Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarkt lopen deels in elkaar over

Dit blijkt uit een studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Vlaamse Steunpunt Werk.

Belgen werken vaker in Nederland, dan dat Nederlanders in België werken. Ongeveer negenduizend personen die in Nederland wonen, werkten in 2014 in de Belgische grensstreek. En 31.000 personen die in België woonachtig zijn, werkten dat jaar in Nederland.

De structuur van de arbeidsmarkten aan beide kanten van de grens is wel verschillend. Het gaat om verschillen zoals contractvorm en arbeidsdeelname.

Jongeren

Aan de Nederlandse kant zijn jongeren vaker actief op de arbeidsmarkt dan jongeren aan de Belgische kant. Dit wordt verklaard door het hogere aantal Nederlandse jongeren dat naast de studie een deeltijdbaan heeft.

Het aandeel zelfstandigen rond de Belgische en Nederlandse grens is vergelijkbaar. Voor de werknemers geldt dat zij in de Nederlandse grensregio veel vaker een tijdelijk contract hebben en vaker in deeltijd werken dan in de Vlaamse grensregio.

De Nederlandse grensregio heeft in verhouding meer banen in de commerciële dienstensector, terwijl aan de Vlaamse kant de publieke diensten, de industrie en de bouw sterker vertegenwoordigd zijn.