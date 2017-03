Fietsenwinkel.nl opent dit jaar dertig nieuwe fysieke winkels

In 2016 opende de onderneming zeven vestigingen, het jaar daarvoor was Fietsenwinkel.nl nog alleen online actief.

"We waren online al ontzettend sterk, maar hebben onderzoek gedaan waaruit bleek dat vier op de vijf potentiële klanten de behoefte heeft om fietsen te testen. Vooral als het om e-bikes gaat", zegt CEO Bastiaan Hagenouw in een toelichting op de jaarcijfers. "Met de fysieke winkels bieden we een eigen testparcours. We zien de winkels als verlengstuk van de website."

Volgens de CEO beginnen mensen met een oriëntatie via de website, om daarna in de fysieke winkel daadwerkelijk tot de aankoop over te gaan.

Het bedrijf timmert ook in het buitenland aan de weg. In België was IBG al actief, afgelopen jaar kwamen daar nog Denemarken, Zweden en Noorwegen bij.

"We hebben het model eerst getest in Denemarken en daar werkt het goed", zegt Hagenouw. "Natuurlijk gebruiken we in Scandinavië wel een lokale naam, verder werken we met lokale mensen, zowel ter plaatse als hier op het hoofdkantoor." Hoewel nog niet concreet, worden ook andere Europese landen overwogen.

Omzet

De omzet van de onderneming groeide vorig jaar met 65 procent tot ruim 40 miljoen euro. De verkoop van nieuwe fietsen en accessoires nam 85 procent van de omzet voor zijn rekening, service en onderhoud waren goed voor 15 procent. Dit jaar verwacht IBG zijn omzet te verdubbelen.

"In Nederland zijn we winstgevend, in het buitenland investeren we momenteel veel", zegt Hagenouw zonder in details te willen treden.

IBG heeft inmiddels zo’n tweehonderd servicepunten verspreid over het land voor onderhoud en reparatie. Daarnaast werkt de onderneming met mobiele monteurs, die gestrande fietsers onderweg de helpende hand kunnen bieden.

Ook kunnen zelfstandige fietsenwinkels zich aansluiten bij Fietsenwinkel.nl, dat dan voor een hogere bezetting in hun werkplaats zorgt.

"We willen een integraal pakket bieden", zegt Hagenouw. "Sinds deze week zijn we ook actief met private lease van e-bikes, waar een service-abonnement bij hoort."

International Bike Group, opgericht door Bastiaan Hagenouw in 2009, heeft fietsenwinkelketen Hans Struijk uitgebouwd en in 2015 verkocht aan een Belgische partij. Investeringsmaatschappij NPM is sinds de start van Fietsenwinkel.nl in 2012 investeerder in IBG.