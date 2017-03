Energiebedrijf Oxxio krijgt boete voor onjuiste registratie klanten

Dat maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag bekend. Oxxio liet weten de straf buiten proportie te vinden en gaat in beroep.

Oxxio had bij energiecontracten voor onbepaalde tijd ten onrechte een einddatum in het register gezet. Daardoor leek het alsof die klanten een contract voor bepaalde tijd hadden. Dat zou hun mogelijkheden beperken om zonder extra kosten over te stappen naar een andere leverancier.

Als een klant wil overstappen, raadplegen energiebedrijven het centrale register om te zien wat voor contract zij hebben lopen. Zo wordt voorkomen dat consumenten voor onaangename verrassingen komen te staan. Het is cruciaal voor een goede marktwerking dat die gegevens kloppen, aldus de ACM.

Probleemloos

''Het is belangrijk dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat hun overstap probleemloos verloopt'', zei ACM-bestuurslid Henk Don. ''Het register is daarbij cruciaal. Daarom zien wij dit als een ernstige overtreding.'' Ook speelt daarbij mee dat Oxxio ''niet met de vereiste spoed'' de fout heeft hersteld nadat die door de toezichthouder was ontdekt.

Oxxio zegt te betreuren dat verkeerde gegevens naar het register zijn gestuurd maar vindt de boete erg overdreven. Het bedrijf benadrukt dat de klanten zelf altijd de juiste informatie hebben gekregen. Bovendien konden zij gewoon boetevrij overstappen.