'Bioscoopketen Kinepolis hoeft niet de grootste van Nederland te worden'

Marktaandeel zegt topman Eddy Duquenne niks, zo zei hij dinsdag voorafgaand aan de officiële inhuldiging van de nieuwe bioscoop van de keten in Utrecht. ''Laat ons vooral maar de beste bioscopen bouwen.''

Met de officiële opening van de vestiging in Utrecht telt de van oorsprong Belgische keten in Nederland nu vijftien bioscopen. Die zijn samen goed voor 104 filmzalen. Daarmee is Kinepolis bij benadering goed voor een marktaandeel van circa 11 procent. Dat is fors minder dan de ruim 40 procent van Pathé en ongeveer gelijk aan het marktaandeel van Vue.

Om succesvol te zijn in de sector is het volgens Duquenne wel belangrijk dat er een bepaalde schaalgrootte is, juist omdat er lokaal grote verschillen zijn. Om de markt nog beter te kunnen bedienen, investeert de keten daarbij veel in onderzoek naar de achtergrond en interesses van zijn bezoekers. ''Maatwerk wordt steeds belangrijker", aldus de topman.

Volgens Duquenne is er op dit moment in Nederland ''een aantal" locaties waar een nieuwe bioscoop zou kunnen renderen. Hij beseft dat er daarbij meer kapers op de kust zijn.

Trage vergunningsprojecten

''Nederland loopt bij de ontwikkeling van nieuwe bioscopen een beetje achter, door de trage vergunningstrajecten. Dat maakt wel dat partijen geïnteresseerd zijn in de Nederlandse markt, die over het algemeen vrij stabiel is."

Hoewel er her en der nog ruimte in de markt zit, kan er volgens Duquenne op andere plaatsen wel sprake zijn van overcapaciteit. Bij de ontwikkeling en bouw van een aantal filmzalen van Kinepolis is hier ook rekening mee gehouden. Deze zijn relatief gemakkelijk om te bouwen, zodat ze voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Dat geldt evenwel niet voor de locatie in Utrecht.

Kinepolis betrad de Nederlandse markt in 2014 met de overname van Wolff bioscopen. In 2015 volgde de overname van de Utopolis-bioscopen en het afgelopen jaar werden nieuw gebouwde bioscopen geopend in Dordrecht, Breda en Utrecht. Het bedrijf creëerde daarbij 275 nieuwe banen. Onlangs werd ook een nieuwbouwproject aangekondigd in ’s-Hertogenbosch.