Elektriciteitscentrales verbruiken voor het eerst sinds 2011 minder steenkool

Vorig jaar lag het steenkoolverbruik 10 procent lager dan in 2015, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In 2013 is in het Energieakkoord voor duurzame groei afgesproken dat relatief laagrenderende kolencentrales uit de jaren tachtig gesloten worden. Drie van deze centrales zijn eind 2015 stilgezet. Dit heeft een rol gespeeld bij de daling van het steenkoolverbruik. In juli van dit jaar worden de laatste kolencentrales uit de jaren tachtig gesloten.

Toch was het steenkoolverbruik vorig jaar historisch gezien hoog, met 302 petajoule. In de jaren voor 2014 schommelde dit rond de 210 petajoule. Dit komt volgens het statistiekbureau mede doordat in 2014 en 2015 relatief hoogrenderende kolencentrales in gebruik zijn genomen. Deze leveren ruim 3 gigawatt.

Aardgas

Het verbruik van aardgas in elektriciteitscentrales steeg in 2016 met bijna 30 procent. Dat komt niet alleen door het sluiten van de kolencentrales, maar ook doordat de prijs van aardgas vorig jaar met 30 tot 40 procent gedaald is.

De productie door elektriciteitscentrales steeg in 2016 met ruim 4 miljard kWh en bereikte met 76,7 miljard kWh het hoogste niveau ooit. Dit komt vooral doordat de import van elektriciteit met 6,5 miljard kWh afgenomen is. De export van elektriciteit daalde vorig jaar met 2,7 kWh.