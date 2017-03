'Omzet Nederlandse markt voor 3d-printers naar 120 miljoen euro in 2017'

Die verwachting beschrijven ABN Amro en organisatieadviesbureau Berenschot woensdag in een gezamenlijk rapport.

In 2016 was er nog sprake van een verdubbeling van de omzet ten opzichte van twee jaar eerder. Het aantal verkochte metaalprinters groeide harder dan kunststofprinters. Wereldwijd was er bij de metaalprinters in 2015 sprake van een stijging van 47 procent.

Desktop

Ook de markt voor 3d-printers voor de desktop zal naar verwachting verder groeien. Naar verwachting tot een omzet van 3 miljoen euro in 2017. Deze groei zou onder meer mogelijk zijn door nieuwe, gebruiksvriendelijke modellen met een hogere nauwkeurigheid, meer materiaalkeuze en grotere bouwvolumes.

Kopgroep

Nederlandse bedrijven presteren goed, staat in het rapport, maar moeten blijven investeren om die positie te behouden. "Nederland zit in de kopgroep, maar om voorop te blijven lopen, moet wel stevig worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in onderwijs" zegt Onno Ponfoort van Berenschot. "Ook is er nog ruimte voor grotere, industrie-specifieke dienstverleners op het gebied van 3d-printing."