Nederland exporteert vooral machines en vervoermaterieel naar China

Daarnaast worden er relatief veel minerale brandstoffen en ruwe materialen naar China geëxporteerd, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend. Deze zijn waarschijnlijk bestemd voor de Chinese industrie.

Nederland is bovendien goed voor ruim 10 procent van de uitvoer van materialen en voeding, drank en tabak naar China vanuit de Europese Unie.

Ook vanuit de EU naar China zijn machines en vervoermateriaal de voornaamste groep exportproducten.

China importeert in totaal voor ruim 200 miljard euro aan goederen en diensten uit de EU. Hiervan komt 45 procent uit Duitsland en 5 procent uit Nederland. Zo’n 16 procent van de producten die China invoert, is afkomstig uit de Europese Unie.

Duitsland

Op de lijst van exportlanden die voor Nederland van belang zijn, stond China in 2015 op de negende plek wat goederen betreft. Duitsland is het belangrijkste exportland voor Nederland, gevolgd door voornamelijk andere landen binnen de EU. De uitvoer naar China is ruim acht keer kleiner dan die naar Duitsland.

Ondertussen is een groeiend aantal Chinese bedrijven actief in Nederland. Deze ondernemingen, waarvan het moederbedrijf in China is gevestigd, waren in 2014 goed voor een omzet van 8,7 miljard euro.