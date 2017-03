Werkgelegenheid verschuift naar sectoren met minder ICT

Dat blijkt maandag uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de analyse rekent het CBS bedrijven waar ICT meer dan 3 procent van de productiekosten uitmaakt, tot de categorie 'ICT-intensief'.

In die branche kromp de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 1,3 procent. In branches waar ICT een kleiner aandeel van de productiekosten uitmaakte, steeg de werkgelegenheid in diezelfde periode met 5,6 procent.

In absolute aantallen komt dat neer op een stijging van 170.000 arbeidsjaren tegenover een daling van 40.000 arbeidsjaren. Het is op basis van de cijfers niet vast te stellen of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen werkgelegenheid en ICT-gebruik.

Financiële sector

De financiële sector maakte het meest gebruik van computertechnologie. Daarna volgen de mediasector en de producenten van elektrische apparaten. Bedrijven voor delfstofwinning en de agrarische sector maakten het minst gebruik van ICT.

Hoewel de werkgelegenheid er daalde, is de beloning van arbeid in de ICT-intensieve branches wel hoger. De gemiddelde beloning was daar 33 euro per uur in 2015, tegenover 28 procent bij ICT-luwe bedrijven. De productiviteit van de branches steeg met respectievelijk 21,3 en 6,5 procent.

Productie van ICT

Bedrijven die ICT-producten en -diensten produceren, profiteerden van de groeiende investeringen. In de producerende sector groeide de werkgelegenheid met 6,8 procent. Ook steeg de arbeidsproductiviteit met 61 procent.

De ICT-producerende sector was goed voor 3 procent van de totale Nederlandse werkgelegenheid. De beloning ligt met 40 euro per uur boven het gemiddelde.