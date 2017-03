Nieuwe eigenaar voor failliete winkels Charles Vögele

Hoeveel winkels er uiteindelijk open blijven, hangt af van de onderhandelingen met verhuurders. De intentie is om "met zoveel mogelijk winkels verder te gaan en de werkgelegenheid van zoveel mogelijk werknemers te behouden".

Curator Hans Hendriks van KBS Advocaten zegt blij te zijn dat er "na de schrik van het faillissement" nu goed nieuws voor de oud-werknemers is.

Curator Johan Westerhof van HVG Law noemt het niet alleen goed nieuws voor het personeel, maar ook voor de bestaande klanten. Oude tegoedbonnen worden weer als betaalmiddel geaccepteerd en winkels die gesloten waren door gebrek aan voorraad, zullen zo snel mogelijk worden heropend.

Remt Melles

Textielondernemer Remt Melles zal het bedrijf na de doorstart leiden. Hij was eerder onder andere commercieel directeur bij MS Mode en Miss Etam en is eigenaar van de kleinere keten Hockey Republic.

Melles: "Gelukkig is de doorstart - na een lange periode van onderhandelen - nu een feit. We hebben een akkoord bereikt met de Zwitserse houdstermaatschappij van Charles Vögele over de zomercollectie, zodat alle winkels snel weer nieuwe voorraad ontvangen.

Faillissement

Charles Vögele had op het moment van faillissement zo'n zevenhonderd werknemers in Nederland en 95 vestigingen. Sinds 1999 was de keten in Nederland actief.

Het van oorsprong Zwitserse Charles Vögele vroeg in januari faillissement aan voor de Nederlandse tak. De nieuwe eigenaar van het Zwitserse moederbedrijf wil zich concentreren op andere markten.

Een deel van de Belgische winkels van het bedrijf werd eind vorig jaar al verkocht. Voor veel van de Duitse vestigingen werden onlangs ook kopers gevonden, hoewel nog onduidelijk is hoeveel winkels openblijven.