Nederlandse export aardgas in drie jaar gehalveerd

Daarmee is de export in drie jaar tijd ruimschoots gehalveerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In 2016 was de export van aardgas goed voor 2 procent van het totaal van 433 miljard euro aan geëxporteerde goederen. In 2013 was dat nog 4 procent.

Door een minder koude winter was de vraag naar aardgas in 2016 15 procent kleiner dan drie jaar ervoor, zegt het onderzoeksbureau.

De winning van aardgas uit Nederlandse bodem kwam in 2016 uit op ruim 47 miljard kubieke meter, 42 procent minder dan in 2013.

Groningen

De teruggelopen productie komt mede door het instellen van een productieplafond in Groningen in 2014. Het plafond volgde op een reeks aardbevingen in de provincie.

In 2013 werd er nog 55 miljard kubieke meter aardgas gewonnen in Groningen, inmiddels ligt het plafond op 24 miljard kubieke meter per jaar.